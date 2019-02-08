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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 13:09

'2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte 4548 fikir geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , dün duyurduğu 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte gelen fikir sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı.

24 SAATTE 4548 FİKİR GELDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı açıklamasında, "24 saat içinde '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 4548 fikir geldi. Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

ÜLKEM İÇİN FİKRİM VAR DİYORSANIZ TIKLAYIN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun dün yaptığı açıklamada, "Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum" demişti.

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