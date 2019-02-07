İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada enkaz altından şu ana kadar 6 kişinin cesedi çıkarılırken, 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 5 yaşındaki Havva Tekgöz adlı küçük bir kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra çıkarıldı. İstanbul Valisi Yerlikaya, "Ada içerisindeki tüm yapılar teknik açıdan incelenecek" açıklaması yaptı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın dün saat 15.59 sıralarında çökmesinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti.



ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.35'te yaptığı açıklamada ölü sayısının 6'ya yükseldiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya şunları kaydetti: "Çalışmalar büyük bir uyum içerisinde devam ediyor. Havva kızımız annesine kavuştu. Havva kızımızın ameliyatla bacağından tedavi sürecinin başarılı geçtiği söylenildi. Annesinin sevinci görülmeye değerdi. 3 tane cansız bedene ulaştığımızı söylemek için huzurlarınızdayız. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı sayımız 13. Yaralılarımızı ziyaret ettik. 3 tanesi yoğun bakımda. İkisinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi, moralleri iyi.

Her iki yandaki binanın yıkılma riskini göz önünde bulundurarak en ufak hareketleri dahi takip ediliyor. Enkaz üzerinde çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği de çok önemli.

"ADA İÇİNDEKİ TÜM YAPILAR İNCELENECEK"

Anadolu Başsavcılığımız açıklama yaptı, adli takibin başladığını bildirdi. Bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bir soruşturma başlattı. Bu ada içerisindeki tüm yapılar teknik açıdan incelenecek."

HAVVA 19 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmayla gün içinde 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.



BAKAN KURUM: GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum saat 12.00 itibariyle "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız" açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" diye konuştu.

Ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor" dedi.

"MİSAFİRLİĞE GİDENLER DE VAR"

Enkaz altında kaç kişinin olduğuna yönelik soruya yanıt veren Kurum, şunları söyledi:

"Buna ilişkin tespitlerimiz var. Mevcut binada iskan edenlerin dışında misafir olanlar var. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı göçük altından kurtarmak için çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma var. İki taraftaki binayı da risk altında görerek takip ediyoruz. Arkadaşlarımız enkazdan sesler geldiğini ifade ediyorlar. Ekiplerimiz o noktada seferber olmuş durumda."