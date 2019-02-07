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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 18:02

.... 'deki görevinden istifa etti

... Mehmet  görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Genel Sekreteri görevinden istifa etti!

gelişmesine göre, Mehmet görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Akif Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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