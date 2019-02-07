Son dakika gelişmesine göre, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Akif Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."