F-16 uçaklarına elektronik koruma sistemi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-16 uçaklarının füze tehdidine karşı korunması amacıyla, önemli bir projeye imza atıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında, F-16'lar için ASELSAN tarafından SPEWS-II Elektronik Harp (EH) Kendini Koruma Sistemi geliştirildi.

SAVAŞ UÇAĞINI FARKLI YERLERDE GÖSTEREBİLİYOR

Kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp pilotu uyaran sistem, elektronik karıştırma yaparak uçağı farklı yerlerde gösterebiliyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda kullanılan F-16 uçakları, yeni sistemle, radar güdümlü füze tehditlerine karşı daha güvenli görev yapacak.

21 UÇAĞA TAKILDI

Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter'deki hesabından "F-16 uçaklarımızın füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp (EH) Kendini Koruma Sistemi'ne yönelik testler başarıyla tamamlandı ve sistemler F-16'larımız üzerinde kullanılmaya başlandı. Sistem, şu ana kadar 21 uçağa takıldı." notuyla paylaştığı video ile sistemi tanıttı.