CHP'de İYİ Parti çatlağı! Hepsi istifa etti

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçim hazırlıklarını partinin Genel Merkezinden gönderilen genelgeler doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Parti Meclisi kararıyla CHP'nin Orhangazi Belediye Başkan adayı olarak Çetin Çoklar'ın görevlendirildiğini ifade eden Turan, Çoklar'ın 14 Kasım 2018'de basının karşısına çıktığını ve CHP Bursa İl Başkanlığında tanıtıldığını hatırlattı.

Sevim Turan, şunları kaydetti:

"Gelinen bu noktada ise ittifak görüşmeleri çerçevesinde Orhangazi, Parti Meclisi kararı hiçe sayılarak İYİ Parti ile görüşmeler kapsamına alınmıştır ve İYİ Parti'ye bırakılmıştır. Yaşadığımız bütün bu sürecin sonunda CHP kurumsal kimliğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı görevimden istifaediyorum. CHP üyeliğim devam ediyor, bir neferi olarak her zaman çalışacağım. Bizim yerimize yeni oluşan bu durumda daha iyi çalışacağını düşündüğüm arkadaşlarıma görev verileceğini düşünüyorum."

Öte yandan, ilçe yönetim kurulunun da istifalarını CHP İl Başkanlığına sunduğu öğrenildi.