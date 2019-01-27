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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 06:59

'de istifa etmekten vazgeçti

'de yerel seçim konusunda devam eden aday krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika bilgiye göre , CHP PM'de belli olan CHP İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Kaftancıoğlu, sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa kararından vazgeçtiğini bildirdi.

CHP'de istifa bilmecesi

Cumhuriyet Halk Partisi () İl Başkanı , ilk önce neden istifa ettiğini, 'Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.' Tweet'i ile açıkladı.

Kaftancıoğlu, istifasını geri çekmesiyle ilgili de '2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.' açıklamasında bulundu.



CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi.

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