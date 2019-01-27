Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilk önce neden istifa ettiğini, 'Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.' Tweet'i ile açıkladı.



Kaftancıoğlu, istifasını geri çekmesiyle ilgili de '2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.' açıklamasında bulundu.







CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi.