Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Zanlılardan 9'unun, askeri okullarda öğrenciyken daha önce ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.
İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
SİVAS'TA FETÖ ZANLISI ESKİ ÜSTEĞMEN YAKALANDI
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen üsteğmen gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski üsteğmen Ö.G, Sivas'taki ikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.
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