İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklamalarında bulundu. Yerlikaya, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, 18 numaradaki apartmanın saat 16.00 civarında yıkıldığını kaydetti.

Bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Öncelikle ilçemize, mahallemize, tüm İstanbulumuza geçmiş olsun diyoruz. Bu enkazın altındaki yaralılarımıza ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Bu üzücü olay olur olmaz 3 dakika içerisinde ambulanslarımız 112 acil komutadan, büyükşehirimizden itfaiyelerimiz, arama kurtarma, aynı zamanda AFAD ekiplerimiz buraya geldi. Bir yaralımız daha çıkıyor. Arama kurtarma çalışması çok değerli bir iş. Burada biz komşularımızın, mahallelilerimizin buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz ortamda, sıhhatli ortamda, ulaşılabilir bir ortamda olması için bize yardımcı olması lazım. Emniyetimiz, zabıtamız bu alanında arama kurtarma araçlarına ve özellikle ambulansların ulaşması için gayret sarf ediyor. Biz bu vakte kadar devamlı olay yerine gelen hemşehrilerimiz ki, onlar da bizim gibi sizler gibi çok üzülüyor, onlardan yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda polisimize ve zabıtamıza zorluk çıkarmamalarını istirham ediyoruz. Sizler aracılığıyla tekrar hemşehrilerimden bunu rica ediyorum."

Yerlikaya, havanın kararmasının ardından enkaz bölgesinin aydınlatılacağını dile getirerek, arama ve kurtarma tamamlanıncaya kadar çalışmaların kesintisiz süreceğini kaydetti.

"3 KATI KAÇAK VE İSKANSIZ"

"Duamız enkaz altında olan kardeşlerimize. İnşallah onları sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bu enkaz altından en kısa zamanda çıkarmak en büyük temennimiz ve duamız." diyen Yerlikaya, gazetecilerin "binanın hasarlı olduğu, bu nedenle çökme yaşandığının söylendiği, binada kaç kişinin bulunduğu" şeklindeki soruları üzerine, şunları kaydetti:

"Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7, 14 daire olduğu ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu az önce kaymakamımız bana arz etti. Bildiğimiz bilgi bu. Aynı şekilde Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler."

"OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Patlama iddialarına ilişkin de Yerlikaya, olayın neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "İtfaiye dairesi, enkazla ilgili arama kurtarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve bütün mühendisler burada. Olay daha çok sıcak. Şu anda odaklandığımız bir konu var, can. Onları bir an önce oradan almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, enkazın altında kaç kişi bulunduğuna ilişkin çeşitli rakamların olduğunu ifade ederek, şu anda sayı belirtmesinin doğru olmayacağını, bunu netleştirince kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

"DAKİKALAR VE SANİYELER ÇOK ÖNEMLİ"

Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürünün söylediğine göre, tekstil atölyesinin işletme ruhsatı olmadığını belirten Yerlikaya, "Dakikalar, saniyeler bizim için çok önemli. Oradakiler belki bizim sesimizin çoğunu duyuyor. Onlara ulaşmak için gelin bu alanı güvenli, sıhhatli, teknolojiye uygun bir arama kurtarma atmosferi haline getirelim." diye konuştu.

Öte yandan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarımızda sessizlik çok önemli. Değerli vatandaşlarımız lütfen olay yerini boşaltalım. Sessizliğe ihtiyacımız var. Tüm arama kurtarma ekiplerimizle birlikte duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz." çağrısında bulundu.