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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 16:57

a: 'da 7 katlı bina çöktü

a haberi... Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Görgü tanığının iddialarına göre binada 12 ailenin oturduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşın da şu anda enkaz altında olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada patlama sonrası çökme meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi.

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