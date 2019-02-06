İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada patlama sonrası çökme meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi.
İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada patlama sonrası çökme meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.