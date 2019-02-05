Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.02.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 10:35

'li vekiller teröristbaşı Öcalan posteriyle poz verdi

'da İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı.

Teröristbaşının posteri altında birleştiler

'da İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Leyla Güven'e destek olmak için HDP il binasındaki terörist başı Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip dan paylaşarak greve destek veren şahıslar olduğu ileri sürüldü.



TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ ALTINDA...
Bu şahıslar arasında sosyal medyada kullanılan fotoğraflarda bölücü terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında Diyarbakır HDP Milletvekili Remziye Tosun ve Adana HDP Milletvekili Kemal Peköz'ün de olduğu görüldü.

Adana polisi bu fotoğraflardan dolayı operasyon yapmış, Mehmet Ali G., Olcay S., Hasan K., Suphiye B. ve Güley B. gözaltına alınmıştı. Zanlılar nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

haberin devamı
haberin devamı
haberin devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHDP'li vekiller teröristbaşı Öcalan posteriyle poz verdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar