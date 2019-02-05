CHP , genel seçimlerde Meclis'e taşıdığı PKK 'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimlerde de gizli ittifak yaptı. Her fırsatta ittifak yok diyen ancak birçok ilde aday göstermeden birbirlerini destekleyen bu ittifakla, İYİ Parti ile Saadet Partisi de çıkar işbirliğine girdi. CHP kurmaylarının kamuoyundan gizlediği ittifak Türkiye genelindeki adaylık oyunlarıyla ortaya çıktı.

BURSA

Ersin Demir (İşçi-30): HDP'nin yerel seçimlere CHP ile ortak adaylarla girmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Askerimizi polisimizi şehit eden öğretmenlerimizi katleden teröristlerin cenazelerine katılanlarla Atatürk'ün partisinin ittifak yapması kanımıza dokunuyor. Gencecik Aybüke öğretmeni aklına getiren bir CHP'li nasıl bu ittifaka oy verir. Terör örgütünün siyasi ayağına destek veren CHP bizim ülkemizin partisi olamaz.

Necati Güler (Esnaf-44): Kılıçdaroğlu, nasıl oluyor da bu partiyle kol kola seçime gidiyor.

Alparslan Dursun (Esnaf-35): Çevremdeki CHP'li arkadaşlar bu duruma cevap veremiyorlar. Onlar Atatürk'ün partisine gönül vermiş insanlar, ancak genel başkanları teröristlerin partisine gönül vermiş.





TRABZON

Nergis Serdar (Esnaf-38): CHP içindeki HDP sevdalıları ile HDP içindeki CHP sevdalıları ülkeyi bölmek adına ittifak yapıyor. Yazıklar olsun.

Büşra Gedikli (Öğrenci-21): Atatürk'ün kurduğu parti, HDP ile yan yana geliyorsa Türk halkı onlara sandıkta cevabını verecektir.

İsmail Yıldız (İşadamı-50): CHP ve HDP'nin yıllardır süren kutsal ittifakı yine gün yüzüne vurdu. Yine şaşırmadık.

Fatih Özkan (Öğrenci-20): Ülke sevdası olmayan bir ittifaka imza attılar. Bunu adı 'koltuk sevdasıdır'.

Şaban Bülbül (İşadamı- 50): Kapı arkasında birlikte olanlar, seçimlerde de kapıdan birlikte çıkarlar.

Emre Kara (Esnaf-26): Atatürk'ün rozetini takan CHP'liler nasıl olur da HDP'yle ittifak yapar.

KAYSERİ

Vedat Karagöz (İşçi-25) İşçi: Halk her şeyi çok iyi biliyor. Toz kaldırmadan ittifakı yürütmeye çalıştılar ama CHP ve HDP genel de de yerelde de kol kolalar.

Mahmut Pişkinleblebici (Muhasebeci-29): CHP genel seçimlerde HDP'yi omuz verip meclise taşıdı. Aldıkları tepki sonrası şimdi de 'yerel seçimlerde ittifak yapmıyoruz' dediler. Sütten ağızları yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek istediler.Evdeki hesapları çarşıya uymadı.

Remzi Yıldırım (Yazar-54) Atatürk'ün partisi bu hallere düşmemeliydi. Artık halk uyandı ve onların

kurnazlıkları bize sökmez.

KONYA

Macit Uluçamlıbel (Danışman-34): Milletin karşısına terörle içli dışlı bir oluşumla kol kola çıkıp bunun adını "Millet ittifakı" koymak Milletin aklıyla alay etmektir.

İbrahim Kümbet (Teknisyen-28): Karanlık tünellerde CHP-HDP ittifakı kurulmuş. İyi Parti de peşlerine takılmış.

EDİRNE

Murat Caner (Emekli-50): Ben babadan CHP'li biri olarak böyle bir ittifak durumunda bırakın CHP'ye oy vermeyi yüzlerine bile bakmam.

Hasan Karabulut (Esnaf-46): Cumhuriyetin kurucusu CHP'nin, PKK'nın uzantısı olan bir partiyle ittifak yapması hiç hoş olmaz.

ERZURUM

İsmail Seven (Esnaf-52): Atatürk'ün ismiyle yıllardır ayakta duran partiye bakın. Askeri, bebeği, kadını ayırmadan katledebilen bir örgütün siyasi koluyla yan yana.

ERZİNCAN

Hasan Çakman (Esnaf-54): CHP, seçmeninin aklıyla alay ediyor.

AĞRI

Engin Aslankılıç (Esnaf-46): Sırf Erdoğan gitsin diye yapıyorlar.

HAKKARİ

Fikri Algül (Serbest meslek- 40): CHP, sadece, Kürtler'i kandırma oyunu içerisindedir.

ELAZIĞ

Tolga Sayın (Özel sektör çalışanı- 34): İttifak yapsalar da sonuç değişmeyecek. İki partide sandığa gömülecek.

Yakup Sağlam (Öğrenci-22): Bu ittifak 31 Mart'ta her iki partiye de hezimet olarak geri dönenecek.

ŞANLIURFA

Fevzi Akdemir (Serbest meslek- 52): Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların senaristlerinin, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de çıyanlar gibi kirli ittifak yapması beni şaşırtmadı Başkanlık seçiminde de aynı oyunu oynayan bu iki partinin kirli ittifakı varsa halkında bunlardan soracak hesabı var.

Salih Alper Karakaş (Özel sektör çalışanı-25): PKK'yla el ele olan bir partiye ve ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere karşı dik durmamız gerekiyor. Kirli ittifak 31 Mart'ta bozguna uğrayacak.

'ÜLKEYİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR EL ELE'

İstanbul'da da CHP-HDP arasında bazı ilçelerde ittifak yapıldığı ortaya çıktı. İşte İstanbullular'ın görüşleri:

İsmail Erboy (52): HDP demek PKK demek. CHP'nin onlarla ittifak kurması çok yanlış. Oy için PKK ile anlaşıyorlar. CHP bu düşünceyle, bu şekilde davrandıkça bir yere varamaz. Varamıyor da zaten. Kendi bölgelerine kendi adaylarını dahi koyamıyorlar. HDP'ye yakın isimleri seçtiler.

Turan Gündoğdu (76): CHP Memleketi bölmeye çalışanlarla işbirliği yapıyor. Aklı başında olan bunu görür. CHP'de seçmenini küstürmemek için ittifak yapmıyor gözüküyor ama bal gibi ittifaktalar.

Meryem Küçük (26): CHP'nin HDP ile işbirliği beni çok rahatsız ediyor. HDP, PKK ile aynı. O yüzden CHP'yi bu seçimlerde desteklemeyi düşünmüyorum.





SABAH



