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Eş başkan! - işbirliği 'de gün yüzüne çıktı!

- işbirliği ’de gün yüzüne çıktı. HDP Başkanı , CHP adayı ’i destekleyeceklerini açıkladı.

Eş başkan
CHP ile 'nın sesi olan arasındaki işbirliği saklı kalmadı. lerde İyi Parti ile ittifak yapan , HDP ile yaptığı görüşmeleri ise açık bir şekilde dile getirmekten sakındı. Tartışmalara konu olan ancak hır fırsatta reddedilen HDPCHP ittifakı, 'de gün yüzüne çıktı.



HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyeceklerini resmen açıkladı. Baydur, Soyer'i destekleme kararının net olduğunu ancak İzmir'in ilçeleri için henüz bir kararlarının olmadığını vurguladı. Baydur, "Bizim çizdiğimiz profile en uygun aday Tunç Soyer. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezerek, CHP'li adayı destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.





KAFTANCIOĞLU E KADAR DEVAM EDECEK
CHP'de yerel seçim konusunda aday krizlerinin ardı arkası kesilmedi. , CHP İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Kaftancıoğlu, daha sonra Twitter'dan istifa kararından vazgeçtiğini bildirdi. CHP lideri ise Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili "Seçime kadar devam edecek mi?" sorusuna, "Devam edecek, sonrasına bakarız" cevabını verdi.



KIŞANAK'A 14 TUNCEL'E 15 YIL
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in davası karara bağlandı. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü üyeliğinden Kışanak'a 14, Tuncel'e 15 yıl hapis cezası verdi.

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