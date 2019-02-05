Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum.

Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda 1 isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.

ÜLKEMİZİN MUZ CUMHURİYETİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK

31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik.

ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ ...

31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım.

AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik.

HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK, SAHAYA İNDİK...

AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz. Bizim dünyamızda, kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin şehirlerimizin geleceği ile hayallerimizi milletimize ifade edeceğiz. Çevreye, tarihe, kültüre, sanata, ahlaka ve vicdana uygun şehircilik anlayışıyla nasıl yöneteceğimizi paylaşacağız.

SEÇİM MANİFESTOSU

Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Birilerinin siparişi üzerine değil adaletli şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde kökten çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak. Şu anda büyükşehirlerimizi devasa ihtiyaçlarının olduğunu açık, net gördük. İzmir'de Karabağlar için çok güzel bir yer diyebilir miyiz. Orada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Bugüne kadar gelenler buna çanak tuttular.

YAN DAİREDEKİLER ÖLÜYOR HABERLERİ YOK

Yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak. Buradan milletime sesleniyorum; 50 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi?