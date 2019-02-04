MHP lideri Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer konusunda MHP'lilere gülüyorum sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, "Sayın Bahçeli bu sabah Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat isimli programında Hilmi Yavuz ile İlber Ortaylı'nın Ali Kemal üzerinden Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer konusunda MHP'lilere gülüyorum sözlerine ne diyorsunuz? sorusunu şöyle cevaplandırdı:

Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat programında bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, Merhum Numan Menemencioğlu'nun ne yapalım sorusuna sınavı kazandıysa alın dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer'i temize çıkarmaya kalkıştılar.

ANCAK GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVAMAK NASIL İMKANSIZSA...

Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim, Milli Mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre Merhum İnönü'nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal'in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey! Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker. Beni daha düşündüren İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı MHP'lilere gülüyorum demesi. MHP'liler takımına tam gülünür diyor. Bir defa biz bir takım değiliz, muazzam bir davayız. Asıl anakronik tuzağa düşen Sayın Ortaylı'nın bizatihi kendisidir. Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi.

SAYIN ORTAYLI GÜLE GÜLE BİZE Mİ GÜLMÜŞ? BAŞKA GÜLECEK BİR ŞEY BULAMAMIŞ MI?

Fakat Sayın Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var, gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla, hem de saatlerce. Ağlanacak hale gülen, zulme tebessümle alkış tutan birisinin münevverlik iddiası başlıbaşına tutarsızlık ve kara mizah değil mi? MHP'lilere Tunç Soyer'den dolayı gülen birisi 12 Eylül'de ağlayan, acı çeken, işkence ve eziyetlere mahkum edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket'le alay ediyordur. Bunun anlaşılır, anlatılır, kabul ve izah edilir yanı da yoktur. Sayın Ortaylı Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir, ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Anlayan anlamıştır herhalde, tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline…