Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'nin tartışmalı İzmir adayı Tunç Soyer'in darbe, işkence ve FETÖ kavramlarıyla ilişkisini yazdı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'le ilgili tartışmalar sürüp gidiyor.

Elbette babalarından dolayı çocukları suçlanamaz.

Ancak Soyer,12 Eylül faşist darbesinin kurumsal yapısı içinde önemli bir görev üstlenen baba Nurettin Soyer'i savunurken şöyle diyor:

"Öyle bir babanın oğlu olmaktan gurur duyuyorum.



Bu hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış. Şimdi tekrar bu yaraları deşmenin kime ne yararı var?



Ortada binlerce insanı işkenceden geçiren, bir sağdan bir soldan idam kararı veren faşist bir darbe varsa ve o baba darbenin en etkili savcısıysa ne olacak?

Bakın Gazeteci Avni Özgürel ne diyor:

"Nurettin Soyer 12 Eylül'ün en ünlü işkencecisi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Yılma Durak'a işkence koğuşu C5'in mucidi. Bizzatişkencelere nezaret etmiş bir kişiden söz ediyoruz.

Bana işkence yapılırken yönlendiren O'ydu." Soyer, insanı dehşete düşüren bu gerçeğin üstünün örtülmesini ve "deşilmemesini" istiyor. Neden? Çünkü 40 yıl önce yaşanmış. Eğerböyle olsaydı ne Hitler'in soykırımı, ne de darbeci Pinochet zulmü sorgulanırdı.

Ne de biz Kenan Evren'i yargılamak için bu kadar uğraşırdık.



Babasını Evren'den farklı kılan "solcu" olması ve ülkücü-milliyetçileri yargılayıp işkence yapması mıydı?

FETÖ VE SOYER GERÇEĞİ

Soyerseverler işin darbeyle ilgili yanını gizlemek için ısrarla Nurettin Soyer'in FETÖ elebaşı Gülen hakkında 1971 yılında açtığı ilk davaya sığınıyor.

Oysa o davayla bugün CIA aparatı FETÖ arasında bir bağ yok. Dava bildiğimiz klasik laik askerlerin "dindar" kesimlere karşı duruşlarının bir yansıması.