Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman’ın sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Aytaç Arman bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Onur Akay'ın açıklamasına bakıldığında bu durumu hayranlarını üzmemek için sakladığını belirtti. Kötü haberleri duyurmasıyla bilinen ses sanatçısı Onur Akay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aytaç Arman'ın İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu söyleyerek dua istedi.



AYTAÇ ARMAN KİMDİR?



Aytaç Arman 1949 yılı Adana doğumludur. Erkek Sanat Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi. 1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.





1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.

Filmografisi;

Hacı - 2006

Candan Öte - 2006

Düşler ve Gerçekler - 2005

Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey - 2005

Sen Ne Dilersen - 2005

Perçem - 2004

Karşılaşma - 2002

Gönderilmemiş Mektuplar - 2002

Berivan - 2002

Öyle Bir Sevda ki - 2002

Melekler Evi - 2000

Bedel - 2000

Yüzleşme - 1999

Kıvılcım - 1999

Yılan Hikayesi - 1999

Akrebin Yolculuğu - 1997

Bir Umut - 1997

Kurtuluş - 1996

Yaban - 1996

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Sahte Dünyalar - 1995

Buluşma - 1994

İz - 1994

Yolcu - 1994

Kurşun Adres Sormaz - 1992

Bekle Dedim Gölgeye - 1990

Gece Yarısı Vurgunu - 1990

Perili Köşk - 1990

Kantodan Tangoya - 1989

Av Zamanı - 1988

Gece Yolculuğu - 1987

Bir Avuç Gökyüzü - 1987

Biri Ve Diğerleri - 1987

Kadının Adı Yok - 1987

Uzun Bir Gece - 1986

İstek - 1986

Sıcak Tatlı Yaz - 1986

Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986

Parmak Damgası - 1985

Adı Vasfiye - 1985

Sönmüş Ocak - 1980

Düşman - 1979

Fırat'ın Cinleri - 1977

Güneşli Bataklık - 1977

Ben Sana Mecburum - 1976

Bu Nasıl Dünya - 1976

Ne Haber - 1976

Nereye Arkadaş - 1976

Seni Sevmekle Suçluyum - 1976

Yazgı - 1976

Ne Umduk Ne Bulduk - 1976

Kara Çarşaflı Gelin - 1975

Evde Kalmış Kızlar - 1975

Enişte - 1975

Sevgili Halam - 1975

Yarınlar Kimin - 1975

Yarın Olmaz Şimdi - 1975

Yaşamak Daha Zor - 1975

Evet mi Hayır mı - 1974

Gerçek - 1974

Batak - 1974

Babalık - 1974

Bahriyeli Kemal - 1974

Bir Ana Bir Kız - 1974

Çılgın Arzular - 1974

Hostes - 1974

İstek - 1974

Tek Başına - 1974

Cici Kız - 1974

Bedrana - 1974

Yalancı / Çok Yalnızım - 1973

Babaların Günahı - 1973

Aşkın Zaferi - 1973

Bir Dost Bulamadım - 1973

Çocuğumu İstiyorum - 1973

Felek - 1973

Izdırap - 1973

Kader Çıkmazı - 1973

Oğlum Osman - 1973

Teslim Ol Baba - 1973

Ve Onu Vurdular - 1973

Zambaklar Açarken - 1973

Anneler Günü - 1973

Vukuat Var - 1972

Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972

Bir Baltaya Sap Olamadım - 1972

Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü - 1972

Yirmi Yıl Sonra - 1972

Murat İle Nazlı - 1972

Oğlum - 1972

Korkusuz Aşıklar - 1972

Aslanların Ölümü - 1972

Ekmekçi Kadın - 1972

Elveda Yavrum - 1972

Kadın Yapar - 1972

Murat İle Nazlı - 1972

Tövbekar - 1972

Hayat Cehennemi - 1971

Baba - 1971 Ali