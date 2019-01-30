AK Parti Genel Merkezi 'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. Geçmişte hep açık oy, gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi tabi bunları yapamıyorlar o ayrı mesele.Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP 'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır.aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkenceleri maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkarmak (Tunç Soyer) suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor.yanlarında yoldaşları, yandaşları var. Bu yoldaşlarıyla, yandaşlarıyla beraber şu anda adeta karşımızda Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara ben inanıyorum ki 31 Mart'ta benim vatandaşlarım gereken dersi, cevabı sandıkta verecektir.başında bulundukları belediyelerden, kendi partilerinin içindeki uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki bu kılıfın altında gücü eline geçirme umuduyla yanıp tutuşan yontulmamış bir faşist zihniyet vardır.Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2,5'a indirilecek.Soma'da maden işçileri kadrolu olacak.Yeni 10 bin madenci işe alınacak.Tüm sma hastalarının ilaçlarını devlet karşılayacak.

SİNEMACILARLA 70 DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti. 70 dakika süren buluşmada, yapımcılar ile sinema salonu işletmecileri arasındaki tartışmaları bitiren kanunu imzalayarak onayladı. Sinemacıları tek tek dinleyen Erdoğan, torunlarının tiyatroyu çok sevdiğini anlattı. Oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Erdoğan'ı her ay bir sinema filmi izlemeye davet etti.