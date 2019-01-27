CHP'de istifa depremi sürüyor! Parti içi adaylık krizi sebebiyle çıkan kavgalar neticesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesinin ardından bir istifa haberi de İzmir'den geldi. Gelen son dakika kulis bilgilerine göre CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti.
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