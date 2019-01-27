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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 19:46

Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Yemeği'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Yemeği'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür."

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