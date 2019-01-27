Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



- "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür."