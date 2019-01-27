

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kentte İstanbul plakalı olan Ş.D. idaresindeki bir tırı durdurup aradı.

Aramada, tırın dorsesinde "zula" tabir edilen gizli bölmelerde yapılan aramada, 17 büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenen 25 bin 834 parça halinde toplam 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü Ş.D, polislerce Erzurum'da gözaltına alındı.

İran'dan yurda girip İstanbul'a gitmesi planlanan tırdaki uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından, uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim alacak kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün elebaşı M.Z.F. ile organizatörler H.K. ve S.Ö. İstanbul'da yakalandı. Bu kişilerden S.Ö'nün aracında yapılan aramada suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Aynı operasyonun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda da tırda yakalanan uyuşturucu madde ile aynı özelliklerde bir miktar daha eroin bulundu.

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı örgütü şüphelisi 3 kişinin İstanbul'da gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığının tahsis ettiği özel jetle Erzurum'a getirildiği kaydedildi.

Zanlılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi gereğince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Özel Harekat destekli operasyon

Erzurum'da tırda ele geçirilen operasyonun Özel Harekat polisleri ve "Çapkın" isimli narkotik dedektör köpeği desteğinde uyuşturucu tacirlerinin sıkı takip edilmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

Başarılı operasyon ile Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarını yakalayan Erzurum polisine operasyonda destek olan golden cinsi "Çapkın"ın da bu operasyonla polis köpekleri arasında eroin yakalaması açısından rekor kırdığı öğrenildi.

Son operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin yakalanmasına destek olan Çapkın, Erzincan'da geçen ay 1 ton 271 kilogram eroin yakalanmasına yardımcı olan "Odin" isimli narkotik dedektör köpeğinin rekorunu geliştirdiği kaydedildi.

Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.



Valilikten açıklama yapıldı

Öte yandan operasyonun görüntüsü basınla paylaşılarak Erzurum Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

"Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum' da 34 XX XXX çekici 34 XX XXX dorse plakalı bir tırda yapılan aramalar neticesinde, tırın dorse kısmında zulalanmış 17 adet büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenmiş 25.834 parça halinde toplam ağırlığı 1 ton 535 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Söz konusu aracın İran'dan ülkemize giriş yaptığı ve İstanbul iline gitmekte olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeyi İstanbul da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 3 şahıs daha İstanbul ilinde yakalanmıştır.

Aynı konunun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parça uyuşturucu madde ile aynı özelliklerde eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 euro ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün şüphelileri M.Z.F.-Ş.D.-H.K. ve S.Ö. isimli toplam 4 şahıs İstanbul ilinde gözaltına alınmış, 27.01.2019 günü İçişleri Bakanlığımızın tahsis ettiği özel Jet ile Erzurum iline getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" TCK 188 suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir."