Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.
Manisa'da felaket! Gediz Nehri'ndeki taşkında tarım arazileri göle döndü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı. Ekili alanlarda büyük hasar meydana gelirken, biber, domates ve mısır ekimi yapılacak araziler de sulara gömüldü.
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