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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 19:25

'da felaket! Gediz Nehri'ndeki taşkında leri göle döndü

'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm si, sular altında kaldı. Ekili alanlarda büyük hasar meydana gelirken, biber, domates ve ekimi yapılacak araziler de sulara gömüldü.

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