Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaçayı Mevkii'nde düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tesis ve hizmetlerin toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almak.

Sınırlarımız dibinde beslenen terör örgütlerini kafasına indik. Bekliyoruz. Yanlış yaparlarsa yine ineriz.

Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek.

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