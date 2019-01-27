Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.01.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 18:16

Başkan Erdoğan 'daki toplu açılış töreninde konuştu

Başkan , 'daki toplu açılış töreninde "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek. " dedi.

Erdoğan müjdeyi Antalya'dan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaçayı Mevkii'nde düzenlenen ait tesis ve nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Son günlerdeki felaketler 'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almak.

Sınırlarımız dibinde beslenen terör örgütlerini kafasına indik. Bekliyoruz. Yanlış yaparlarsa yine ineriz.

Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan Antalya'daki toplu açılış töreninde konuştu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar