Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.

ANNENİN İLK SÖZÜ: KIZIM BULUNDU MU?

Antalya Kemer'de Ağva Deresi'ne uçan otomobilden kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Akkın, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boyun ve bel bölgesinden aldığı darbelerle yaralandığı tespit edilen Akkın, gözlem altında tutuluyor. Acılarını hissetmediğini, tek düşüncesinin dereye uçan araçta kaybolan kızı Kübra Buse Acar'ın bulunması olduğunu dile getiren Ayla Akkın'ın, kendisine geldikten sonraki ilk sözleri "Kızımdan haber var mı? Kızım bulundu mu?" oldu. Yakınlarının teskin ettiği Akkın, "Kızımdan gelecek haber, benim için her şeyden, canımdan da önemli" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: İNŞALLAH CANLI ULAŞIRIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya'daki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, kayıp Buse'yi arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bir tane kızımız kayıp. Tüm arama ekipleri o kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah canlı ulaşırız. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Benim de bilgim bu kadar. Sekiz tane ilçe etkilenmiş gözüküyor. Finike ve Kumluca daha çok etkilendi. İncelemelerimizi tamamlayalım ondan sonra açıklama yaparım"