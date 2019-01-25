Antalya'da yaşanan hortum, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kent merkezinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, ağaçlar ve direkler devrildi. Kumluca ve Finike ilçelerinde ise hortum meydana geldi. Hortum, yıktı geçti. Kumluca'da hortuma yakalanan Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu saç parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Facia bununla sınırlı değildi. Hortum nedeniyle dereye uçan otomobilde bulunan Buse Acar'ın kaybolduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri Acar'ı bulmak için harekete geçti. Hortum felaketinde yaralanan 16 kişinin içinde bulunan Bayram Demir de hastanede can verdi.
Dereye uçan araçtaki Buse kaybolurken, yanındaki annesi Ayfer Acar son anda kurtarıldı. Anne Acar'ın bir kızını da trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.
BABASI YOLA ÇIKMAYIN DEMİŞ
Üniversite öğrencisi Buse Acar (20), tüm çabalara rağmen bulunamadı. Baba Ahmet Acar, eşini ve kızını yola çıkmamaları için uyardığını söyledi.
Hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.
Hortum böyle görüntülendi.
AĞAÇ DEVRİLDİ:1 ÖLÜ
Kayseri'de de 70 kilometreyi bulan fırtına, can aldı. Devrilen kavak ağacının altında kalan Hasan Öztürk (58), öldü.
Dereye uçan araçtaki Buse kaybolurken, yanındaki annesi Ayfer Acar son anda kurtarıldı. Anne Acar'ın bir kızını da trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.
BABASI YOLA ÇIKMAYIN DEMİŞ
Üniversite öğrencisi Buse Acar (20), tüm çabalara rağmen bulunamadı. Baba Ahmet Acar, eşini ve kızını yola çıkmamaları için uyardığını söyledi.
Hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.
Hortum böyle görüntülendi.
AĞAÇ DEVRİLDİ:1 ÖLÜ
Kayseri'de de 70 kilometreyi bulan fırtına, can aldı. Devrilen kavak ağacının altında kalan Hasan Öztürk (58), öldü.
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