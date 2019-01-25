Son dakika gelişmesine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı. Dünkü seçimlerde hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Bugün ise aday sayısı ikiye düştü. Az önce gelen son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi.

AYM Başkanı, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

1964 yılında doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı.

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005" projesinde "Hükümet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.

.