Antalya'daki 2 kişinin ölümüne neden olan hortum ve fırtınadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. O anlarda otoyolda olan bir aracın içinde çekilen görüntülerde yaşanan korku dehşete düşürdü. Araçtaki kişi "Yoğun rüzgar ve doludan önümüzü göremiyoruz şu anda.. Ağaçlar devrildi, araba kaldı altında, Allah…" dedi.
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