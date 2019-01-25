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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:42

'daki otoyolda yakaladı! Dehşet anları kamerada!

'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular. Öte yandan hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ’ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başlanıldı.

Antalya'daki 2 kişinin ölümüne neden olan hortum ve fırtınadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. O anlarda otoyolda olan bir aracın içinde çekilen görüntülerde yaşanan korku dehşete düşürdü. Araçtaki kişi "Yoğun rüzgar ve doludan önümüzü göremiyoruz şu anda.. Ağaçlar devrildi, araba kaldı altında, Allah…" dedi.

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