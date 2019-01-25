Antalya'daki 2 kişinin ölümüne neden olan hortum ve fırtınadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. O anlarda otoyolda olan bir aracın içinde çekilen görüntülerde yaşanan korku dehşete düşürdü. Araçtaki kişi "Yoğun rüzgar ve doludan önümüzü göremiyoruz şu anda.. Ağaçlar devrildi, araba kaldı altında, Allah…" dedi.