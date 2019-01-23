CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'nin Şişli'den aday göstermeyi düşünmediği Mustafa Sarıgül'ün partiden istifa edebileceği konuşuluyor.

İstanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde CHP'den 'Şişli Belediye Başkan aday adayı' olduğunu açıklamıştı.

BAĞIMSIZ ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Ancak CHP'nin Eyüpsultan için adaylık teklif ettiği, Sarıgül'ün ise reddettiği ileri sürülmüştü. CHP ile Sarıgül arasında anlaşma sağlanamadı. Sarıgül'ün bugün basın toplantısı yaparak "CHP'den aday olmuyorum. Şişli'den bağımsız aday olacağım" diye açıklama yapması bekleniyor. Sarıgül'ün seçime DSP çatısı altında girebileceği de konuşulanlar arasında.

"YENİ ŞİŞLİ'Yİ SİZLERLE BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIM"

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

SARIGÜL NEDEN İSTENMİYOR?

Kulislerdeki iddiaya göre; Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de yeniden hükümdarlık kurmasını istemiyor. Mustafa Sarıgül'ün CHP'de istenmemesinin asıl sebebiyse, partinin hiyerarşisini bozacak şekilde kendisine sadık kadrolar oluşturması...