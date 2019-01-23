Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) geçen yıl düzenlediği bağımsızlık referandumundan sonra Süleymaniye'deki uluslararası havalimanına başlattığı uçuş yasağını kaldıracağı tarih belli oldu.

Son dakika gelişmesine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak. İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı notam kapsamında 29 Eylül 2017'de saat 18.00 itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Türk hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde notam yayınladı." diye konuştu.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.

HAFTADA 7 SEFER YAPILACAK

Turhan, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek "THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.