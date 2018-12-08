31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken CHP içindeki başkanlık pazarlığı iyice kızıştı.



İddiaya göre CHP'deki gizli başkanlık pazarlıklarının en fazla kızıştığı nokta Şişli belediyesi. Bu iddiaya göre eski başkan Mustafa Sarıgül, Şişli belediyesinden aday gösterilmek istiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez, mevcut başkan Hayri İnönü'den yana tavır alıyor. Bu durumsa aday pazarlıklarını savaşa çeviriyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN SARIGÜL PLANI



Kulislerdeki iddiaya göre; Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de yeniden hükümdarlık kurmasını istemiyor. Bu yüzden genel merkezin Sarıgül'ü, İstanbul'da kazanması güç bir ilçeden aday göstereceği konuşuluyor. Ancak Sarıgül'ün "Şişli'den gösterilmezsem hiçbir yerden aday olmam." dediği de iddialar arasında.

Mustafa Sarıgül'ün yeniden Şişli belediye başkanlığına talip olmasının sebebinin belediyeye ait olduğu halde kontrol altında tuttuğu mülklerdeki hakimiyetini korumak olduğu iddia ediliyor.

Zira Sarıgül'ün belediyeye ait 500 milyon dolar değerindeki dokuz taşınmazı, sadece bir liraya kendisinin de yönetiminde olduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kiraya verdiği ortaya çıkmıştı.

SARIGÜL NEDEN İSTENMİYOR?



Yine iddiaya göre; Mustafa Sarıgül'ün CHP'de istenmemesinin asıl sebebiyse, partinin hiyerarşisini bozacak şekilde kendisine sadık kadrolar oluşturması.

Zira İstanbul Bölge Mahkemesi'nin kararına ve mevcut başkan Hayri İnönü'nün muhalif tavrına rağmen, şu anki Şişli Belediye Meclisi, 500 milyon dolarlık dokuz taşınmazın sadece bir liraya,, sarıgül'ün okuluna kiraya verilmesini bir kez daha onayladı.