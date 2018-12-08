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  • Son Güncelleme: 08.12.2018 11:46

'de Şişli savaşı: Sarıgül mü, İnönü mü?

ler yaklaşırken 'de cadı kazanı Şişli'de kaynıyor. Kulislerde dönen iddiaya göre eski başkan , Şişli'den aday gösterilmeyi isterken öncülüğündeki genel merkez 'den yana tavır alıyor. Sarıgül'ün başını en çok ağrıtan noktaysa, belediyeye ait 500 milyon dolarlık mülkü, sadece 1 liraya kendi yönetimindeki okula kiralaması...

31 Mart leri yaklaşırken içindeki başkanlık pazarlığı iyice kızıştı.

İddiaya göre CHP'deki gizli başkanlık pazarlıklarının en fazla kızıştığı nokta Şişli belediyesi. Bu iddiaya göre eski başkan , Şişli belediyesinden aday gösterilmek istiyor. Ancak ve genel merkez, mevcut başkan 'den yana tavır alıyor. Bu durumsa aday pazarlıklarını savaşa çeviriyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN SARIGÜL PLANI

Kulislerdeki iddiaya göre; Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de yeniden hükümdarlık kurmasını istemiyor. Bu yüzden genel merkezin Sarıgül'ü, İstanbul'da kazanması güç bir ilçeden aday göstereceği konuşuluyor. Ancak Sarıgül'ün "Şişli'den gösterilmezsem hiçbir yerden aday olmam." dediği de iddialar arasında.

Mustafa Sarıgül'ün yeniden Şişli belediye başkanlığına talip olmasının sebebinin belediyeye ait olduğu halde kontrol altında tuttuğu mülklerdeki hakimiyetini korumak olduğu iddia ediliyor.

Zira Sarıgül'ün belediyeye ait 500 milyon dolar değerindeki dokuz taşınmazı, sadece bir liraya kendisinin de yönetiminde olduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kiraya verdiği ortaya çıkmıştı.

SARIGÜL NEDEN İSTENMİYOR?

Yine iddiaya göre; Mustafa Sarıgül'ün CHP'de istenmemesinin asıl sebebiyse, partinin hiyerarşisini bozacak şekilde kendisine sadık kadrolar oluşturması.

Zira İstanbul Bölge Mahkemesi'nin kararına ve mevcut başkan Hayri İnönü'nün muhalif tavrına rağmen, şu anki Şişli Belediye Meclisi, 500 milyon dolarlık dokuz taşınmazın sadece bir liraya,, sarıgül'ün okuluna kiraya verilmesini bir kez daha onayladı.

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