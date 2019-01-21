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krizi tırmanıyor

’deki krizi tırmandı. Belediye Başkanı , basın toplantısı yaptı: Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. Partimin mutfağı yok... Siyaset üretemiyor.

Kr'İzmir'
CHP'de krizi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun restiyle su yüzüne çıkan aday krizinde gözler Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu'nun adaylık restine karşılık atacağı adım beklenirken, Kocaoğlu ise basın toplantısı düzenledi. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem de adaylık için ismi ön plana çıkan Tuncay Özkan ile Tunç Soyer'i eleştirdi. Şunları söyledi:

BU KADAR PROBLEM OLMASAYDI
"Aday olmamayı açıkladığımdan bu yana geçen 3.5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmediğimi bugün farkına varmış durumdayım. Bu kadar problem olmasaydı aday olmayacaktım. Ama İzmirli'ye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım. Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. 6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden milletvekili oldun? Milletvekillerinin olmasına sayın genel başkan da karşı. Partimin mutfağı yok. Siyaset üretemiyor. Zaten böyle bir çalışma yapılsaydı bugün ben de burada aday adaylığı açıklaması yapmazdım."



Aziz Kocaoğlu, başka bir partiden ve bağımsız olarak aday olmayacağını, aday gösterilmemesi halinde partisi için çalışacağını belirtti.

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