İşte CHP’nin hayali seçmen evi

Seçim öncesinde Suriyeli seçmenler ve 'hayali seçmen' iddiaları üzerinden AK Parti'ye yüklenen CHP'nin foyası, İstanbul Büyükçekmece'de yapılan şikayet üzerine ortaya çıktı. İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta memuruyken iki yıl önce nüfus müdürlüğünde görevlendirilen Özgür S. adlı memurun, ilçedeki boş konutlara 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı belirlendi. Özgür S. 'evrakta sahtecilikten' tutuklandı. Özgür S.'nin 49 kişiyi kaydettiği boş bina görüntülendi.

354 KİŞİ SAHTE ADRES KAYDI YAPMIŞ

Büyükçekmece'de boş bulunan konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli Özgür S. hakkında bir süre önce savcılığa şikâyette bulunuldu. Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Özgür S.'nin, ilçedeki boş dairelere 2018'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydettiği belirlendi.

ESKİ ZABITA TUTUKLANDI

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu bu kişilere yönelik inceleme başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski zabıta Özgür S., önceki gün adliyeye sevk edildi. Nüfus memuru, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.

O ADRESLERDEN BİRİ GÖRÜNTÜLENDİ

Nüfus memuru Özgür S.'nin hayali seçmen kaydı yaptığı adreslerden biri görüntüledi. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Barbaros Caddesi 1 numaradaki bahçeli 4 katlı binada uzun süredir kimse yaşamıyor. Ancak nüfus kayıtlarına göre binada tam 49 kişi kayıtlı görünüyor. Seçmen kaydını binaya aldıran kişilerin gerçek adreslerinin tespiti için soruşturma sürdürülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TEŞKİLATLARI UYARMIŞTI

Seçim öncesi yapılan adres değişiklikleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaklaşık 1.5 milyon kişinin seçmen kaydını taşıdığını belirterek teşkilatları seçmen göçünün önüne geçilmesi için uyarmıştı. YSK da 'kayıtlı adreste oturmayan seçmenlerin seçmen kayıtlarının dondurulacağını, kayıtlarını gerçek adreslerine almadıkları takdirde ise seçimde oy kullanma haklarının iptal edileceğini' açıklamıştı.

Sabah