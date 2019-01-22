Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 06 ET 9801 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 06 ET 9801 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
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