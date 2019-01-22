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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 09:08

'da polisten kaçan alkollü sürücü yaptı

’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, takip sırasında reklam panolarının bulunduğu duvara çarptı. dan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Mustafa Enes T., 96 promil alkollü çıktı.

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 06 ET 9801 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

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