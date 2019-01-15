Ece Ajandası'nın temeli 110 yıl önce atıldı. Şirket, iki dünya savaşı yanı sıra birçok ekonomik kriz atlattı. Türkiye'nin sayılı markalarından biri oldu. Ancak şu günlerde varisleri adına açılan davalarda ciddi suçlamalar yer alıyor. Soyadı kanunu ile birlikte "Kağıtçı" soyadını alan Mehmet Sadık Bey'in kurduğu Ece Ajandası'nın 9 hissedarı bulunuyor. Hisseder olan Sedef İnci Günşiray (30) 2017'de genel müdür oldu. 2018'de ise işler karıştı. Ece'nin diğer ortakları, yüzde 22 hissenin sahibi olan Günşiray'ı şirketin içini boşaltmakla suçladı, dava açtı. Suçlamalar şu şekilde: "Şirketin değerli markalarını Ekim 2017'de kurduğu yeni şirketine (Afitap 1892 Basım Yayın Pazarlama San. Ve Tic. Limited) ve annesine devretti. Üüretim, Ece ile özdeşleştirilerek Afitap1892 isimli şirket için yapıldı. Ece Basım şirketi borca batık hale getirildi. Müşteri çekleri ve yapılan tahsilatlar şirket kayıtlarında görünmüyor. Ece'nin 5 markasını 1000'er TL bedel ile kendi şirketine aktardı. Ece'nin üretim lisansı başka bir matbaaya bedel alınmadan verilmiş. Şirket, yönetimsiz ve denetimsiz bırakılarak atıl hale geldi. Şirketin genel merkez binası, ortaklardan habersiz boşaltıldı." Günşiray'ın Avukatı Resul Özmen ise "Müvekkil, asırlık bir markayı korumak için elinden geleni çabayı göstermiştir. Aile adına korunmaya değer en ufak menfaatin dahi peşine düşüleceği ve gerekli tüm girişimlerde bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.
Şirketin genel merkez binası, ortaklardan habersiz boşaltıldı.
AFGAN ECE UĞRUNA!
Ece Ajandası, daha sonra "Kağıtçı" soyadını alan Mehmet Sadık Bey tarafından kuruldu. Mehmet Sadık Bey 1910'da ajanda çıkarmaya başlar. Ajandalara, ilk çıktıklarında "Hatırlamak" anlamına gelen Muhtıra adı verilir. Ajandaların Ece adını almasının gerisinde ise acıklı bir aşk hikayesinin yattığı rivayet edilir. Mehmet Sadık Bey'in en küçük oğlu Ahmed 1930'larda Afgan Ece isimli bir kadına aşık olur. Kavuşmayınca intihar eder. Aile, uğruna oğullarını kaybettikleri Ece'nin adını ürettikleri ajandalara verir.
Ece'nin temelini Mehmet Sadık Bey 1910 yılında attı.
Şirketin genel merkez binası, ortaklardan habersiz boşaltıldı.
AFGAN ECE UĞRUNA!
Ece Ajandası, daha sonra "Kağıtçı" soyadını alan Mehmet Sadık Bey tarafından kuruldu. Mehmet Sadık Bey 1910'da ajanda çıkarmaya başlar. Ajandalara, ilk çıktıklarında "Hatırlamak" anlamına gelen Muhtıra adı verilir. Ajandaların Ece adını almasının gerisinde ise acıklı bir aşk hikayesinin yattığı rivayet edilir. Mehmet Sadık Bey'in en küçük oğlu Ahmed 1930'larda Afgan Ece isimli bir kadına aşık olur. Kavuşmayınca intihar eder. Aile, uğruna oğullarını kaybettikleri Ece'nin adını ürettikleri ajandalara verir.
Ece'nin temelini Mehmet Sadık Bey 1910 yılında attı.
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