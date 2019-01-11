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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 16:58

... 'den açıklaması!

... Beyaz Saray , ile arasındaki görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini söyledi.

ABD'den Türkiye açıklaması!

gelişmesine göre, , ile ABD arasındaki askeri düzeydeki görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceğini söyledi. ayrıca 'Türkiye ve ile durumun kötüleşmesine izin vermememiz kritik önemde' ifadelerini kullandı.

John Bolton geçtiğimiz günlerde 'ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelmiş, ikilinin görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırılmıştı.

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