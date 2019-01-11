Son dakika gelişmesine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ABD arasındaki askeri düzeydeki görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceğini söyledi. Bolton ayrıca 'Türkiye ve Suriye ile durumun kötüleşmesine izin vermememiz kritik önemde' ifadelerini kullandı.
John Bolton geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelmiş, ikilinin görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırılmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.