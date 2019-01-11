Erdoğan, Bolton’u aşağıladı

ABD eski Savunma Bakanı Chuck Hagel, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a ABD'nin Suriye politikası konusunda değerlendirmelerde bulundu. Hagel, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, Türkiye'de yaptığı ziyareti talihsizlik olarak değerlendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye'den YPG/PKK için teminat almadan ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Hagel şöyle konuştu:
"Bolton'un Türkiye'de yaptığı toplantılar ABD için aşağılayıcıydı. Başkan Erdoğan onu aşağıladı. Onunla konuşmadı bile çünkü Bolton bizim Suriye'den çekilmemiz için Türkiye'nin yapması gerektiği şeylerden bahsetti. 'Biz bunu yapmadan önce bir ülke şunu yapmalı derken' çok dikkatli olmalısınız. Bu, kesinlikle gurur meselesi veya dış politikanın başka boyutları üzerinden yemek istemediğiniz şamarları yedirtir. Bu tehlikeli, kafa karıştırıcıdır. Bu büyük meseleler için müttefiklerle ortak yol bulmaları gerekir."
TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" töreninde konuştu. Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültürsanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum" dedi.
"Bolton'un Türkiye'de yaptığı toplantılar ABD için aşağılayıcıydı. Başkan Erdoğan onu aşağıladı. Onunla konuşmadı bile çünkü Bolton bizim Suriye'den çekilmemiz için Türkiye'nin yapması gerektiği şeylerden bahsetti. 'Biz bunu yapmadan önce bir ülke şunu yapmalı derken' çok dikkatli olmalısınız. Bu, kesinlikle gurur meselesi veya dış politikanın başka boyutları üzerinden yemek istemediğiniz şamarları yedirtir. Bu tehlikeli, kafa karıştırıcıdır. Bu büyük meseleler için müttefiklerle ortak yol bulmaları gerekir."
TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" töreninde konuştu. Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültürsanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum" dedi.
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