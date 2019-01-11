Ukrayna'da öldürülen Buket böyle uğurlandı

Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), kaldıkları apartman dairesinde 31 Aralık gecesi, Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İki Türk kızının katil zanlısı Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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