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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 17:12

Ukrayna'da öldürülen Buket böyle uğurlandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından evinde öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Genç kızın yakınları, mezarı başında ise göz yaşlarını tutamadı.

Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), kaldıkları apartman dairesinde 31 Aralık gecesi, Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İki Türk kızının katil zanlısı Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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