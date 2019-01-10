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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 11:11

TEM'de feci kaza! Tanker devrildi trafik kilitlendi

'nun Sapanca İlçesi mevkisinde deterjan tozu yüklü bir tanker kontrolden çıkarak yola devrildi. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken devrilen tanker vinç yardımı ile kaldırıldı.

TEM'de feci kaza! Tanker devrildi trafik kilitlendi

Kaza, sabah 08:30 sıralarında Kırkpınar mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İbrahim Çakır idaresindeki 06 HCM 13 plakalı deterjan tozu taşıyan tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yara almazken yolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik emniyet şeridinden verildi. Devrilen tanker, kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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