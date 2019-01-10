Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.01.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 10:29

'de korku dolu anlar! çatı uçurdu

'da etkisini devam ettiriyor. 'de 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından caddeye düştü. Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da lodos etkisini devam ettiriyor. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Lodos çatı uçurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar