İstanbul'da lodos etkisini devam ettiriyor. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. Çatı parçalarının aşağıya düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde molozların düşmesinin hemen öncesinde, yoldan bir kişinin geçtiği görülüyor. Şans eseri bu kişi, herhangi bir yara almadan kurtuluyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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