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  • 15.12.2018 12:45
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 13:05

'den skandal Erdoğan açıklaması

'de ile katıldığı programda, "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir olurdu." diyen Sözcü yazarı , skandala imza attı. dan Özdil'e tepki yağdı.

Sözcü gazetesi yazarı skandal bir açıklama yaptı. Özdil, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir olurdu, ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLER

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yaşam tazına yönelik olarak baskı yapıldığını savundu ve 'de ile katıldığı programda "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Özdil bu açıklamasının yer aldığı Halktv'nin hesaına çok sayıda tepki yağdı.

İşte o tepkiden bazıları:


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