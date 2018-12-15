Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil skandal bir açıklama yaptı. Özdil, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu, ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLER

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yaşam tazına yönelik olarak baskı yapıldığını savundu ve Halk TV'de Uğur Dündar ile katıldığı programda "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Özdil bu açıklamasının yer aldığı Halktv'nin sosyal medya hesaına çok sayıda tepki yağdı.

İşte o tepkiden bazıları:



