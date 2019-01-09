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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 17:36

Palu ailesi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama!

ile Tatlı Sert canlı yayınındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde, kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine Ustael, Harun Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu, Fatih Palu ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncay Ustael gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunması çalışmalarına açıklama yapıldı.

Başsavcı Habib Korkmaz imzalı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan programa konu "Palu Ailesi Olayı" hakkında basın yayın organlarında farklı değerlendirmelerin yapılması nedeniyle kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

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