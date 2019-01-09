Palu ailesi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama!

Başsavcı Habib Korkmaz imzalı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan programa konu "Palu Ailesi Olayı" hakkında basın yayın organlarında farklı değerlendirmelerin yapılması nedeniyle kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.