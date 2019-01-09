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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 18:21

Hayrabolu'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesinde yürek yakan anlar

'ın Hayrabolu ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 8 kişiden , çocukları ve ile kayınpederi Mustafa ve kayınvalidesi , Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Öner çiftinin torunu ile çocukları ve Aldemir de Kapaklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış(19) ve Buğlem Arslan(5), kayınpederi Mustafa Öner (65), kayınvalidesi Ayşe Öner (67) ile kayınbiraderinin kızı Pınar Aldemir (24), Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah (5) ve Emir Umeyr Aldemi r(1) ile birlikte 22 UF 474 plakalı otomobille Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine gitmek için yola çıktı. Erkan Arslan yönetimindeki otomobil, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde, demir köprüye çarparak dereye uçtu. Kazada, otomobildeki 8 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunanların, cezaevinde olan Pınar Aldemir'in babasını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

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