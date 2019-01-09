Kan donduran olay Adana'da yaşandı. Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde lise öğrencisi Azad Çiçek (19), iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden liseli diğer öğrencilerle tartıştı.
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Kan donduran olay Adana'da yaşandı. Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde lise öğrencisi Azad Çiçek (19), iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden liseli diğer öğrencilerle tartıştı.
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