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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 18:06

'da bir lisede dehşet! Yan bakma yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

'da iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kan donduran olay Adana'da yaşandı. Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde lise öğrencisi Azad Çiçek (19), iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden liseli diğer öğrencilerle tartıştı.

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