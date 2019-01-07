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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 10:16

köpeklerin saldırısı sonucu mu öldü? Başsavcılık açıkladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki lise öğrencisi 'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir." denildi.

Kayseri'deki korkunç olayla ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacılar ilçesinde okul çıkışı köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 'in (14) ölümüyle ilgili, "Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir." açıklaması yaptı.

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