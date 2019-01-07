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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 09:58

Son dakika: 'da feci ! ile çarpıştı

'nın Suruç ilçesinde ile çarpıştı. da ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika haberi... Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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