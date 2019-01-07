Son dakika haberi... Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Son dakika haberi... Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.