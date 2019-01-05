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Ölümcül ısırık!

’de okuldan eve dönen iki lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Ölümcül ısırık!
Sokak köpekleri dehşet saçtı. Olay dün 'de yaşandı. Liseli Mehmet Özer (14) ve Hacı Ali Tuğrul (14) okuldan çıktı. Eve doğru yürümeye başlayan ikili, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Köpekler, talihsiz çocuğun kıyafetlerini ve vücudunu parçaladı. Tuğrul ise yaralı kurtuldu. Yaralı çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, "Mehmet Özer kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Diğer yaralı çocuğumuzun durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşla-rımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.


ALİ ALTUNTAŞ

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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