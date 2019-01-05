Ölümcül ısırık!

Sokak köpekleri dehşet saçtı. Olay dün Kayseri'de yaşandı. Liseli Mehmet Özer (14) ve Hacı Ali Tuğrul (14) okuldan çıktı. Eve doğru yürümeye başlayan ikili, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Köpekler, talihsiz çocuğun kıyafetlerini ve vücudunu parçaladı. Tuğrul ise yaralı kurtuldu. Yaralı çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, "Mehmet Özer kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Diğer yaralı çocuğumuzun durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşla-rımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.
ALİ ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ
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