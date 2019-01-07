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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 11:08

... saldırısı davasında yeni gelişme! O polisler...

... saldırısı ardından mekandan çıkıp, ’e giden ’Lı terörist ’u durduran iki polisin, teröristi durduğu halde kimlik kontrolü ve üst aramasını yapmayarak görevlerini ihmal ettiği gerekçesiyle yargılanmasına karar verildi

Reina saldırısı davasında yeni gelişme!

1 Ocak 2017'de 01:15'te 'un ilçesindeki semtinde bulunan gece kulübü 'da yeni yıl kutlamaları sırasında 'Lı teröris , yanında getirdiği Kalaşnikof tüfekle etrafa ateş açmış ve katliamda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı.

Maşaripov'un saldırıdan sonra Reina'dan çıkıp, Ortaköy yönüne 385 metre yürüdüğü tespit edilmiş ve bir süre sonra taksiye binip Ulus'a hareket ettiği kamera görüntülerine yansımıştı. Ardından taksiden inen terörist, ikinci bir taksiye binerek Zeytinburnu'na gitmişti.

POLİS ÜST ARAMASI YAPMAMIŞ
İddiaya göre, saldırıdan hemen sonra mekandan ayrılan Abdulkadir Maşaripov, iki polis tarafından durduruldu. Polislerin durduğu Maşaripov'un saldırgan olduğunu bilmediği için üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan gitmesine izin verdi. Katliamdan sonra söz konusu görevli polisler İstanbul Valiliği'nce verilen izin sonrası soruşturuldu.

POLİSLERE İHMAL DAVASI
İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda Abdulkadir Maşaripov'un saldırgan olduğunu bilmemekle birlikte, kendisinden şüphe duyulan saldırganın kimlik kontrolü ve üst aramasını yapmayarak görevlerini ihmal eden iki polis hakkında, 'Görevi İhmal' suçundan dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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