Köpek isyanı!

Köpek saldırısında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı. Olay önceki gün Kayseri'de yaşandı. Arkadaşı Hacı Ali Tuğrul ile birlikte evine giderken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Özer (14) için dün tören düzenlendi.







Genç, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bazı vatandaşlar protesto gösterisinde bulundu.





Öfkeli kalabalığı Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular sakinleştirdi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren müftü, hayvanlara şefkatin önemini anlattı. Özer'in tepki gösterdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise "Suçu, ihmali olan kim varsa adli ve idari işlemler yapılacak" dedi.



ALi ALTUNTAŞ