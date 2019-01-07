31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP ile örtülü ittifak yapmaya hazırlanan HDP, ittifak yapacağı 7 partiyi de açıkladı. Hapiste bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bir mesajla 7 parti ile yapılan ittifakı kutladı. İttifak, ortak bir yazılı açıklama yapılarak duyuruldu.

Açıklamada şu sözlere yer verildi;

"Tüm partilerimizin 31 Mart seçimlerinde tek bir seçim ittifakı altında seçimlere katılmalarının tarihi öneminden hareketle son ana kadar diğer partilerimizle de ittifak arayış ve çağrımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de HDP'nin en geniş demokrasi güçleriyle yerel seçim ittifakı kurmasını çok önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz."

İŞTE İTTİFAK YAPACAKLARI 7 PARTİ

Ortak deklarasyon açıklayacak parti ve hareketler şöyle: Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T).

TERÖR DESTEKÇİSİ DEMİRTAŞ KUTLADI

DP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, ittifakı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün altına imza attığımız Kürt partilerinin siyasal işbirliği iradesini tarihi açıdan son derece anlamlı ve önemli bulduğumu belirtmek istiyorum" derken, "Demokratik çözüm ve barış için Kürt halkına yönelik saldırıları durdurabilmek için bu Kürdistani ittifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum" diye ifade etti.



HDP, CHP İLE ÖRTÜLÜ İTTİFAK YAPACAK

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, Yerel seçimlerde CHP ile örtülü ittifak yapmaya hazırlandığını yazmıştı. İşte o yazısı...

HDP gözünü Batı'daki illerin belediye meclislerine dikti. HDP "Demokratik Muhalefet Buluşmaları" adı altında Hatay'dan Edirne'ye 50 il ve ilçede toplantılar gerçekleştirecek. HDP'nin geniş seçim ittifakları kurmak için yapacağını açıkladığı toplantılarda kendisine hedef olarak Hatay'ın batısında kalan illeri seçmesi "CHP'ye destek" olarak değerlendirildi. HDP bu il ve büyükşehirlerde belediye başkanlıklarında CHP adayını destekleyecek. Büyükşehir ve il, ilçe meclislerinde ise kendisine yakın isimlerin bu partinin listelerinden aday gösterilmesini sağlayacak..

FETÖ DESTEĞİ

Mart 2019'daki yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında Batı illerinde de seçim çalışmalarını gerçekleştirme kararı alan HDP, Hatay'dan başlatacağı toplantılarda 'toplumsal muhalefeti örgütleme' adı altında CHP'ye oy isteyecek. Bu toplantılarda büyükşehirlerdeki hemşeri dernekleri, sendika ve meslek birlikleri, STK'lar, çevreci dernekler ve Cemevleri öncelikli hedef olarak seçildi. HDP'nin CHP çatısı altında buluşturmayı planladığı gruplar arasında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra KHK'larla kamudan ihraç edilen örgüt mensupları da bulunuyor.

SONUÇLAR KILIÇDAROĞLU'NA

HDP, 50 il ve ilçede gerçekleştireceği toplantıların ardından biri İstanbul'da diğeri Diyarbakır'da iki konferans düzenleyecek. Hatay-Edirne hattındaki seçim çevrelerinde HDP'lilerin edindiği izlenim ve değerlendirmeler bu konferanslarda masaya yatırılacak. Bu il ve ilçelerde CHP listelerinden belediye meclislerine yazılacak isimler bir rapor halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.