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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:22

, ile yürüttüğü ittifakı gizleme çabasına girdi

, 'ta yapılacak ler öncesinde ile gizli ittifak hesabı yapıyor. CHP ve HDP arasından gizliden yürütülen ve bazı ilçelerle ilgili pazarlıklar çıkmaza girdi.

Kirli ittifakta kriz!

24 Haziran lerinde, verdiği oy desteğiyle 'yi Meclis'e taşıyan , 'ta yapılacak ler öncesinde de yine HDP ile gizli ittifak hesabı yapıyor. CHP, HDP ile temaslarını ve karşılıklı olarak oy desteğini 'gizli' tutmayı hedefliyordu ancak 'da Büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili pazarlıklar çıkmaza girdi.

CHP'DEN HDP'YE İTTİFAKI GİZLİYELİM BASKISI

CHP'nin ittifakın kamuoyuna açıklanmamasını istediği, HDP'nin ise görüşmelerin açıktan ve resmi olarak gerçekleştirilmesi, sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılmasında ısrarcı olduğu belirtiliyor. CHP yönetiminin ise buna karşı çıktığı kaydediliyor.

SABAH

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