24 Haziran seçimlerinde, verdiği oy desteğiyle HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde de yine HDP ile gizli ittifak hesabı yapıyor. CHP, HDP ile temaslarını ve karşılıklı olarak oy desteğini 'gizli' tutmayı hedefliyordu ancak İstanbul'da Büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili pazarlıklar çıkmaza girdi.

CHP'DEN HDP'YE İTTİFAKI GİZLİYELİM BASKISI

CHP'nin ittifakın kamuoyuna açıklanmamasını istediği, HDP'nin ise görüşmelerin açıktan ve resmi olarak gerçekleştirilmesi, sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılmasında ısrarcı olduğu belirtiliyor. CHP yönetiminin ise buna karşı çıktığı kaydediliyor.

SABAH