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  • 29.11.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 11:08

- ittifakında pazarlıklar sürüyor! İşte HDP'nin kirli planı

lerde ile ittifak için görüşmeler yapan 'nin planı ve gibi büyükşehirlerde aday çıkarmamak.

Kandil ittifakı ihanette tam gaz!

24 Haziran lerinde terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'yi Meclis'e taşıyan , lerde de HDP ile ittifak için masaya oturdu.

CHP Genel Başkanı ilk olarak ile bir araya geldi.

Seçmenden tepki alan birliktelik sürerken HDP'den CHP için büyük bir adım söz konusu.

ANKARA KULİSLERİNDE HDP'NİN GÜNDEMİ

Buna göre HDP, CHP'nin adayını destekleyerek ve 'dan aday çıkarmama planı yapıyor. Şimdilik Ankara kulislerinde konuşulan bu bilgi, CHP ile yapılacak görüşmelerin ardından resmiyet kazanacak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Tabii ki HDP'nin bu adımı atması için Kılıçdaroğlu'nun karşılığında hangi illerde HDP'ye yardım edeceğinin netlik kazanması lazım. İki parti arasındaki pazarlıklar sürecek. Kandil'in partisi memnun edilirse büyükşehirlerdeki HDP oyları CHP'nin olacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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